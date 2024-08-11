Прогноз погоди в Одесі на 11 серпня

На море краще не ходити — синоптики розповіли, чого одеситам чекати від погоди сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 11 серпня, очікується теплою. Температура повітря вдень підійметься до +31 °C. Водночас синоптики оголосили перший рівень (жовтий) небезпеки та штормове попередження через сильні пориви північно-західного вітру до 14 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 11 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний 9-14 м/с.
- Температура вночі +23...+27 °C, вдень +29...+31 °C.
- Температура морської води +17...+19 °C.
Погода в Одеській області 11 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +19...+21 °C, вдень +30...+36 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Прогноз погоди в Україні
Сьогодні в областях буде мінлива хмарність, без опадів. Тільки у Карпатах вдень прогнозують місцями невеликий дощ. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с.
Вночі температура становитиме +12...+17 °С, на півдні країни +17...+22 °С, вдень +22...+27 °С. У південній частині та східних областях — +28...+33 °С.
Читайте Новини.LIVE!