Прогноз погоди в Одесі на 11 серпня

Сильний вітер у місті. Фото: Freepick

Погода в Одесі сьогодні, 11 серпня, очікується теплою. Температура повітря вдень підійметься до +31 °C. Водночас синоптики оголосили перший рівень (жовтий) небезпеки та штормове попередження через сильні пориви північно-західного вітру до 14 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 11 серпня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний 9-14 м/с.

Температура вночі +23...+27 °C, вдень +29...+31 °C.

Температура морської води +17...+19 °C.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 11 серпня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +19...+21 °C, вдень +30...+36 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні

Сьогодні в областях буде мінлива хмарність, без опадів. Тільки у Карпатах вдень прогнозують місцями невеликий дощ. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура становитиме +12...+17 °С, на півдні країни +17...+22 °С, вдень +22...+27 °С. У південній частині та східних областях — +28...+33 °С.