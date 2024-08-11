Прогноз погоды в Одессе на 11 августа.

Сильный ветер в городе. Фото: Freepick

Погода в Одессе сегодня, 11 августа, ожидается теплой. Температура воздуха днем поднимется до +31 °C. В то же время, синоптики объявили первый уровень (желтый) опасности и штормовое предупреждение из-за сильных порывов северо-западного ветра до 14 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 11 августа

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +23...+27 °C, днем +29...+31 °C.

Температура морской воды +17...+19 °C.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 11 августа

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +19...+21 °C, днем +30...+36 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине

Днем в областях будет переменная облачность, без осадков. Только в Карпатах днем прогнозируют местами небольшой дождь . Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура составит +12...+17°С, на юге страны +17...+22°С, днем +22...+27°С . В южной части и восточных областях - +28...+33 °С.