Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 11 августа

Мужчина под дождем. Иллюстративное фото: Вечірній Київ

В Украине в воскресенье, 11 августа, ожидается погода без осадков. Столбики термометров максимально достигнут +33 °С в южных и восточных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 11 августа

Завтра в областях переменная облачность, без осадков. Лишь в Карпатах днем прогнозируют местами небольшой дождь. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура составит +12...+17 °С, на юге страны +17...+22 °С, днем +22...+27 °С. В южной части и восточных областях — +28...+33 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Ожидается северо-западный ветер, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +12...+17 °С, днем +22...+27 °С. В Киеве ночью будет +15...+17 °С, днем +24...+26 °С.