Прогноз погоды от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко на завтра, 11 августа

Люди под дождем. Иллюстративное фото: Вечірній Київ

В Украине в воскресенье, 11 августа, прогнозируют погоду без осадков во многих областях. Температура воздуха будет составлять максимально +33 °С на юге и востоке.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине 11 августа

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, небольшой дождь пройдет лишь днем в Карпатах. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °С, на юге +17...+22 °С, днем +22...+27 °С. В южной части и восточных областях максимально ожидается +28...+33 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 11 августа

Завтра в Киевской области прогнозируют переменную облачность без осадков и северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +22...+27 °С. А в Киеве ночью будет +15...+17 °С, днем +24...+26 °С.

Пожарная опасность 11 августа

До 12 августа в Крыму, восточных, большинстве южных, центральных, Сумской, Житомирской, Волынской и Черновицкой областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр

А по словам народного синоптика Натальи Диденко, в воскресенье в некоторых областях пройдут дожди.

Утром следует ожидать осадков в Киевской и Полтавской, на остальных территориях — преимущественно сухая погода.

Температура воздуха ожидается в пределах +24...+29 °С, на юге +28...+32 °С.

В Киеве пройдут локальные дожди, возможны грозы. Температура воздуха будет колебаться около 26 °С.