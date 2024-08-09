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Синоптики предупредили о дождях и грозах — жителям каких областей завтра доставать зонтики

9 августа 2024 22:11
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 10 августа от Укргидрометцентра и Наталки Диденко
Дождевой Киев. Фото: Reuters
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в субботу, 10 августа, будет переменчивой — в части областей обещают дожди с грозами и туманом. На востоке и западе на осадки можно не рассчитывать.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра в Facebook в пятницу, 9 августа.

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Карта Украины 10 августа. Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Украине 10 августа

10 августа по всей территории Украины прогнозируют переменную облачность. Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, а также днем по Украине, кроме востока и запада, ожидаются местами кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +14...+19 °C, на побережье морей до +22 °C, днем +23...+28 °C, в восточных, южных областях и в Крыму +29...+34 °C; на высокогорье Карпат ночью +10...+15 °C, днем +18...+23 °C.

Синоптики предупредили о дождях и грозах — жителям каких областей завтра доставать зонтики - фото 2
Температурная карта Украины 10 августа Фото: скриншот

Прогноз погоды на 10 августа по Киевской области.

В Киеве 10 августа ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью +14...+19 °C, днем +23...+28 °C. В Киеве ночью +16...+18 °C, днем +24...+26 °C.

Погода от Натальи Диденко на 10 августа

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует 10 августа дожди на Волыни, в Ровенской области, на севере, местами в центральной части, Одесской и Николаевской областях. Иногда грозы. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Температура воздуха 10-11 августа в большинстве областей Украины ожидается +24...+29 °C, на юге +28...+32 °C.

Синоптики предупредили о дождях и грозах — жителям каких областей завтра доставать зонтики - фото 3
Погода Натальи Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды Кибальчича на 10 августа

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в субботу, 10 августа, в западных областях ночью без осадков, возможен туман. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 °C, днем +23...+28 °C. В Карпатах ночью +5...+10 °C, днем +16...+21 °C.

В северных областях местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 °C, днем +23...+28 °C.

В центральных областях ожидается без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 °C, днем +26...+31 °C.

В южной части страны и в Крыму ночью без существенных осадков, днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 °C, днем +29...+34 °C.

В восточных регионах переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °C, днем +25...+30 °C.

Синоптики предупредили о дождях и грозах — жителям каких областей завтра доставать зонтики - фото 4
Погода в Украине от meteoprog. Карта: скриншот

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