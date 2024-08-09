Погода в Украине на 10 и 11 августа — прогноз Укргидрометцентра

Автомобили в тумане. Фото: Новини.LIVE

В выходные, 10 и 11 августа, синоптики прогнозируют в части областей Украины дожди с грозами. Водителям в западных областях следует быть осторожнее на дороге, ведь в этих регионах прогнозируют туманы.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра в Facebook в пятницу, 9 августа.

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По данным Укргидрометцентра, в ближайшую ночь в большинстве западных, северных и центральных областей, завтра днем в Украине ожидаются местами кратковременные дожди и грозы.

Ночью и утром 10 августа в западных областях местами туман.

Погода в Украине 10 августа. Фото: Укргидрометцентр

Таков прогноз для всех областей, кроме востока и запада. В воскресенье и понедельник без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +13...+19 °C, на побережье морей до +22 °C. Днем +22...+28 °C, на юге и востоке страны +27...+34 °C.