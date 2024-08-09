Погода в Україні на 10 та 11 серпня — прогноз Укргідрометцентру

Автомобілі в тумані. Фото: Новини.LIVE

На вихідні, 10 та 11 серпня, синоптики прогнозують в частині областей України дощі з грозами. Водіям у західних областях слід бути обережнішими на дорозі, адже в цих регіонах прогнозують тумани.

Про це повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру у Facebook у п'ятницю, 9 серпня.

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За даними Укргідрометцентру, найближчої ночі у більшості західних, північних та центральних областей, завтра вдень в Україні очікуються місцями короткочасні дощі, подекуди грози.

Вночі та вранці 10 серпня у західних областях місцями туман.

Погода в Україні 10 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Такий прогноз для всіх областей, крім сходу та заходу. У неділю та понеділок в Україні без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +13...+19 °C, на узбережжі морів до +22 °C. Вдень +22...+28 °C, на півдні та сході країни +27...+34 °C.