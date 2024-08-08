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Синоптики попередили про грози в частині областей — де в Україні завтра дощитиме

8 серпня 2024 23:00
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 9 серпня — синоптики попередили про сильні зливи в частині областей
Перехожі під дощем. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода у п'ятницю 9 серпня буде кардинально відрізнятися на сході та заході України. В західних областях та в частині центральних прогнозують дощі та грози, на решті території — сухо. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у четвер, 8 серпня.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Яка погода буде в Україні 9 серпня

В Україні 9 серпня очікується мінлива хмарність. Вночі на крайньому заході країни, вдень в західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській областях — короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі +13...+18 °C, вдень +24...+29 °C, в західних областях +21...+26 °C. На півдні країни вночі +16...+21 °C, вдень +28...+33 °C. На високогір'ї Карпат вночі +9...+14 °C, вдень +16...+21 °C.

Прогноз погоди на 9 серпня по Київщині

У Києві та області прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями по області короткочасний дощ, гроз. 

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі +13...+18 °C, вдень +24...29 °C.

У Києві вночі +15...+17 °C, вдень +26...+28 °C.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, п'ятниця утримуватиме в Україні нормальну літню температуру повітря.

У більшості областей очікується впродовж дня +25...+29 °C, традиційно вище — у південній частині, до +28...+32 °C.

А ось на заході України повітря через дощі з грозами буде свіжішим, вдень очікується +23...+26 °C. Ці дощі на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині можуть часом переходити у сильні зливи.

Ввечері у п'ятницю західні дощі дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Черкащини та Одещини.

На решті території України втримається суха погода.

У Києві 9 серпня також очікується погода малохмарна сонячна суха. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +27...+28 °C.

Синоптики попередили про грози в частині областей — де в Україні завтра дощитиме - фото 2
Погода від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Кібальчича

За даними синоптика Ігоря Кібальчича, у п'ятницю, 9 серпня, вночі без опадів, вдень місцями у західних областях пройде короткочасний дощ із грозою. Вночі та вранці у західній частині місцями тумани. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 °C, вдень +27...+32 °C, на півдні до +34 °C.

Синоптики попередили про грози в частині областей — де в Україні завтра дощитиме - фото 3
Карта погоди в Україні 9 серпня. Фото: meteoprog

 

 

 

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Оновлено

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