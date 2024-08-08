Погода в Украине 9 августа — синоптики предупредили о сильных ливнях в части областей

Прохожие под дождем. Фото: УНИАН

Погода в пятницу 9 августа будет кардинально отличаться на востоке и западе Украины. В западных областях и в центральной части прогнозируют дожди и грозы, на остальной территории — сухо.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в четверг, 8 августа.

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Какая погода будет в Украине 9 августа

В Украине 9 августа ожидается переменная облачность. Ночью на крайнем западе страны, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской областях — кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +13...+18 °C, днем +24...+29 °C, в западных областях +21...+26 °C. На юге страны ночью +16...+21 °C, днем +28...+33 °C. На высокогорье Карпат ночью +9...+14 °C, днем +16...+21 °C.

Прогноз погоды на 9 августа по Киевской области.

В Киеве и области прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, днем местами по области кратковременный дождь, гроз.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью +13...+18 °C, днем +24...29 °C.

В Киеве ночью +15...+17 °C, днем +26...+28 °C.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, пятница будет удерживать в Украине нормальную летнюю температуру воздуха.

В большинстве областей ожидается в течение дня +25…+29 °C, традиционно выше — в южной части, до +28…+32 °C.

А вот на западе Украины воздух из-за дождей с грозами будет свежее, днем ожидается +23...+26 °C. Эти дожди на Львовщине, Закарпатье и Ивано-Франковской области могут временами переходить в сильные ливни.

Вечером в пятницу западные дожди дойдут до Житомирщины, Винницкой области, Черкасщины и Одесской области.

На остальной территории Украины сохранится сухая погода.

В Киеве 9 августа также ожидается погода малооблачная, солнечная сухая. В течение дня максимальная температура воздуха будет составлять +27...+28 °C.

Погода от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Кибальчича

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в пятницу, 9 августа, ночью без осадков, днем местами в западных областях пройдет кратковременный дождь с грозой. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 °C, днем +27...+32 °C, на юге до +34 °C.