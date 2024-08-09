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Синоптики попередили про дощі та грози — жителям яких областей завтра діставати парасольки

9 серпня 2024 22:11
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 10 серпня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Дощовий Київ. Фото: Reuters
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у суботу, 10 серпня, буде переважно мінливою — у частині областей обіцяють дощі із грозами та туманом. На сході та заході на опади можна не розраховувати. 

Про це повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центра в Facebook у п'ятницю, 9 серпня. 

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Погодна карта України 10 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода в Україні 10 серпня

10 серпня по всій території України прогнозують мінливу хмарність. 
Вночі у більшості західних, північних та центральних областей, а також вдень по Україні, крім сходу та заходу, очікуються місцями короткочасні дощі, подекуди грози. Вночі та вранці у західних областях місцями туман

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +14...+19 °C, на узбережжі морів до +22 °C, вдень +23...+28 °C, у східних, південних областях та в Криму +29...+34 °C; на високогір'ї Карпат вночі +10...+15 °C, вдень +18...+23 °C.

Синоптики попередили про дощі та грози — жителям яких областей завтра діставати парасольки - фото 2
Температурна карта України 10 серпня. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 10 серпня по Київщині

У Києві 10 серпня очікується мінлива хмарність та короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі +14...+19 °C, вдень +23...+28 °C. У Києві вночі +16...+18 °C, вдень +24...+26 °C.

Погода від Наталки Діденко на 10 серпня

Народний синоптик Наталка Діденко прогнозує 10 серпня дощі на Волині, Рівненщині, півночі, місцями в центральній частині, на Одещині та Миколаївщині. Подекуди грози. На решті території України — без істотних опадів.

Температура повітря 10-11 серпня у більшості областей України очікується +24...+29 °C, на півдні +28...+32 °C.

Синоптики попередили про дощі та грози — жителям яких областей завтра діставати парасольки - фото 3
Погода Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоді Кібальчича на 10 серпня

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у суботу, 10 серпня, у західних областях вночі без опадів, можливий туман. Вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 °C, вдень +23...+28 °C. У Карпатах вночі +5...+10 °C, вдень +16...+21 °C.

У північних областях місцями пройде короткочасний дощ із грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 °C, вдень +23...+28 °C.

У центральних областях очікується погода без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31 °C.

У південній частині країни та у Криму вночі без істотних опадів, вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 °C, вдень +29...+34 °C.

У східних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °C, вдень +25...+30 °C.

Синоптики попередили про дощі та грози — жителям яких областей завтра діставати парасольки - фото 4
Погода в Україні від meteoprog. Карта: скриншот

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