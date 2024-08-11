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Завтра в окремих областях пройдуть дощі — прогноз Укргідрометцентру

11 серпня 2024 17:32
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 12 серпня
Дитина під дощем. Ілюстративне фото: Вечірній Київ
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у понеділок, 12 серпня, очікується хмарна погода, переважно без опадів. Стовпчики термометрів сягнуть позначки +31 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Завтра в Україні прогнозують мінливу хмарність без опадів. Водночас лише у північно-східних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ з грозою.

Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С. У південній частині країни вночі буде +17...+22 °С, вдень +26...+31 °С.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 12 серпня

У понеділок в Київській області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Водночас буде північно-західний вітер, швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в регіоні вночі коливатиметься в межах +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С. У Києві вночі буде +14...+16 °С, вдень +22...+24 °С.

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