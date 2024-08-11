Прогноз погоди в Одесі на завтра, 12 серпня: дані від синоптиків

Одесити гуляють містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 12 серпня, буде похмурою, але спекотною. Температура повітря вдень підійметься до +30 °C. Температура морської води буде лише +15...+16 °C, тож пірнути в море зможуть тільки справжні сміливці. На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 12 серпня

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +24 °C. Вітер південно-східний, 4 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода. Температура становитиме +24 °C. Вітер південно-східний, 4 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +30 °C. Вітер південно-східний, 5 м/с.

Вечір: на вечір опадів не передбачається. Температура повітря буде +30 °C. Вітер східний, 5 м/с.

Тривалість дня: 14 год. 19 хв.

Схід — 05:52.

Захід — 20:11.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 12 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +17...+22 °C, вдень +27...+32 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 12 серпня

У понеділок, 12 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише у північно-східній частині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі становитиме +11...+16°С, вдень +21...+26°С, у південній частині вночі +17...+22°С, вдень +26...+31°С.