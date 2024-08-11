Прогноз погоди в Україні на завтра 12 серпня від Наталки Діденко

Кияни гуляють містом. Ілюстративне фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Погода в Україні та Києві у понеділок, 12 серпня, буде поділена двома скандинавськими циклонами. Таким чином, половина регіонів країни матиме суху прохолодну погоду подекуди з дощем, інша — можливе підвищення температурних показників.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні та Києві 12 серпня

За словами синоптика, таке явище пов'язане з тим, що через центр Європи до Балканського півострова витягнулася масштабна зона високого атмосферного тиску, де переважатиме суха погода.

Карта напрямків вітру. Джерело: Telegram Наталки Діденко

Таким чином, у північних областях та на північному сході завтра можуть пройти короткочасні дощі, подекуди з грозою.

Температура повітря протягом дня +24...+29 °С градусів, на півдні повітря прогріється до +28...+32 °С.

Температурна карта України на 12 серпня. Джерело: Windy

У Києві та області завтра без істотних опадів, вночі пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний. Температура повітря протягом дня +25 °С.