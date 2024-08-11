Прогноз погоди в Україні на завтра 12 серпня від Наталки Діденко

Україна опиниться між двох циклонів — народний синоптик Діденко пояснила, як зміниться погода
Погода в Україні та Києві у понеділок, 12 серпня, буде поділена двома скандинавськими циклонами. Таким чином, половина регіонів країни матиме суху прохолодну погоду подекуди з дощем, інша — можливе підвищення температурних показників.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні та Києві 12 серпня
За словами синоптика, таке явище пов'язане з тим, що через центр Європи до Балканського півострова витягнулася масштабна зона високого атмосферного тиску, де переважатиме суха погода.
Таким чином, у північних областях та на північному сході завтра можуть пройти короткочасні дощі, подекуди з грозою.
Температура повітря протягом дня +24...+29 °С градусів, на півдні повітря прогріється до +28...+32 °С.
У Києві та області завтра без істотних опадів, вночі пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний. Температура повітря протягом дня +25 °С.
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