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Україна опиниться між двох циклонів — народний синоптик Діденко пояснила, як зміниться погода

11 серпня 2024 13:36
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 12 серпня від Наталки Діденко
Кияни гуляють містом. Ілюстративне фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні та Києві у понеділок, 12 серпня, буде поділена двома скандинавськими циклонами. Таким чином, половина регіонів країни матиме суху прохолодну погоду подекуди з дощем, інша — можливе підвищення температурних показників. 

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами синоптика, таке явище пов'язане з тим, що через центр Європи до Балканського півострова витягнулася масштабна зона високого атмосферного тиску, де переважатиме суха погода. 

діденко погода
Карта напрямків вітру. Джерело: Telegram Наталки Діденко

Таким чином, у північних областях та на північному сході завтра можуть пройти короткочасні дощі, подекуди з грозою.  

Температура повітря протягом дня +24...+29 °С градусів, на півдні повітря прогріється до +28...+32 °С.

погода діденко 12 серпня
Температурна карта України на 12 серпня. Джерело: Windy

У Києві та області завтра без істотних опадів, вночі пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний. Температура повітря протягом дня +25 °С.

погода діденко
Скриншот допису Діденко

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