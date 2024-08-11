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Метеозалежних переслідуватиме погане самопочуття — прогноз магнітних бур на сьогодні

11 серпня 2024 13:20
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 11 серпня — прогноз для метеозалежних
Жінка страждає на мігрені через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітні бурі 11 серпня зберігатимуть свою загрозу для людей. Земна магнітосфера продовжує лишатися в збудженому стані, що може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Про це інформує Meteoprog

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Магнітні бурі 11 серпня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність високою. На Сонці сталися три С-спалахи та шість М-спалахів, найбільшим з яких став спалах М5,2. Цей спалах провокує невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, викликаючи сонячний радіоактивний шторм.

Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з середньою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність 11 березня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 35%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%;
  • Ймовірність М-спалахів на Сонці — 75%;
  • Ймовірність Х-спалахів на Сонці — 25%;
  • Кількість сонячних плям — 90.
магнітні бурі 11 серпня
Жінка страждає від перебігу магнітної бурі. Джерело: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Вплив магнітних бур провокує розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, що інколи призведе до фатальних наслідків.

Тому радимо скористатися методами, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на ваше здоров'я:

  • дотримуйтеся режиму дня;
  • не зловживайте кавою, сигаретами та спиртним;
  • зменште навантаження на здоров'я та емоційний стан;
  • більше гуляйте на свіжому повітрі;
  • збалансуйте харчування;
  • більше відпочивайте;
  • скасуйте справи з надмірними фізичними зусиллями;
  • спіть вісім годин на добу.

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