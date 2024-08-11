Магнітні бурі 11 серпня — прогноз для метеозалежних

Метеозалежних переслідуватиме погане самопочуття — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітні бурі 11 серпня зберігатимуть свою загрозу для людей. Земна магнітосфера продовжує лишатися в збудженому стані, що може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 11 серпня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність високою. На Сонці сталися три С-спалахи та шість М-спалахів, найбільшим з яких став спалах М5,2. Цей спалах провокує невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, викликаючи сонячний радіоактивний шторм.
Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з середньою ймовірністю Х-спалахів.
Сонячна активність 11 березня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 35%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%;
- Ймовірність М-спалахів на Сонці — 75%;
- Ймовірність Х-спалахів на Сонці — 25%;
- Кількість сонячних плям — 90.
Як захиститися від магнітних бур
Вплив магнітних бур провокує розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, що інколи призведе до фатальних наслідків.
Тому радимо скористатися методами, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на ваше здоров'я:
- дотримуйтеся режиму дня;
- не зловживайте кавою, сигаретами та спиртним;
- зменште навантаження на здоров'я та емоційний стан;
- більше гуляйте на свіжому повітрі;
- збалансуйте харчування;
- більше відпочивайте;
- скасуйте справи з надмірними фізичними зусиллями;
- спіть вісім годин на добу.
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