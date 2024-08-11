Магнитные бури 11 августа — прогноз для метеозависимых

Метеозависимых будет преследовать плохое самочувствие — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури 11 августа будут сохранять свою угрозу людям. Земная магнитосфера продолжает оставаться в возбужденном состоянии, что может повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 11 августа
В течение последних 24 часов солнечная активность высока. На Солнце произошло три С-вспышки и шесть М-вспышек, самой большой из которых стала вспышка М5,2. Эта вспышка провоцирует небольшой уровень помех на дневной стороне Земли, вызывая солнечный радиоактивный шторм.
Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного уровня до сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной со средней вероятностью Х-вспышек.
Солнечная активность 11 марта
- Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;
- Вероятность М-вспышек на Солнце — 75%;
- Вероятность Х-вспышек на Солнце — 25%;
- Количество солнечных пятен — 90.
Как защититься от магнитных бурь
Воздействие магнитных бурь провоцирует развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, что иногда приведет к роковым последствиям.
Поэтому советуем воспользоваться методами, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на ваше здоровье.
-
- соблюдайте режим дня;
- не злоупотребляйте кофе, сигаретами и спиртным;
- уменьшите нагрузку на здоровье и эмоциональное состояние;
- больше гуляйте на свежем воздухе;
- сбалансируйте питание;
- больше отдыхайте;
- отмените дела с чрезмерными физическими усилиями;
- спите восемь часов в сутки.
Читайте Новини.LIVE!