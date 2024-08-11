Магнитные бури 11 августа — прогноз для метеозависимых

Женщина страдает мигренью из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 11 августа будут сохранять свою угрозу людям. Земная магнитосфера продолжает оставаться в возбужденном состоянии, что может повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 11 августа

В течение последних 24 часов солнечная активность высока. На Солнце произошло три С-вспышки и шесть М-вспышек, самой большой из которых стала вспышка М5,2. Эта вспышка провоцирует небольшой уровень помех на дневной стороне Земли, вызывая солнечный радиоактивный шторм.

Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного уровня до сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной со средней вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность 11 марта

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;

Вероятность М-вспышек на Солнце — 75%;

Вероятность Х-вспышек на Солнце — 25%;

Количество солнечных пятен — 90.

Женщина страдает течением магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь провоцирует развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, что иногда приведет к роковым последствиям.

Поэтому советуем воспользоваться методами, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на ваше здоровье.