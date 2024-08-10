Магнитные бури 10 августа — прогноз для метеозависимых

Запасайтесь таблетками и терпением — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури 10 августа окажут негативное влияние на самочувствие людей. Земная магнитосфера находится в возбужденном состоянии, что может вызвать отключение радиосвязи, сбои в работе энергосистем, а также повлиять на здоровье метеозависимых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 10 августа
В течение последних 24 часов солнечная активность была высокой. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек С-класса и четыре вспышки М-класса и одна вспышка Х-класса.
Такие сильные вспышки встречаются не часто. Если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними коронарные плазменные выбросы могут создавать длительные радиоактивные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Также вспышки такого уровня способны вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, они вызывают полярное сияние.
Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от беспокойного уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с большой вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 10 августа
- Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
- Количество солнечных пятен — 292.
Как защититься от магнитных бурь
Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, что иногда приводит к роковым последствиям.
Поэтому советуем воспользоваться методами, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на ваше здоровье.
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
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