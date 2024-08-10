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Запасайтесь таблетками и терпением — прогноз магнитных бурь на сегодня

10 августа 2024 13:21
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 10 августа — прогноз для метеозависимых
Женщина страдает от головной боли из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

Магнитные бури 10 августа окажут негативное влияние на самочувствие людей. Земная магнитосфера находится в возбужденном состоянии, что может вызвать отключение радиосвязи, сбои в работе энергосистем, а также повлиять на здоровье метеозависимых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 10 августа

В течение последних 24 часов солнечная активность была высокой. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек С-класса и четыре вспышки М-класса и одна вспышка Х-класса.

Такие сильные вспышки встречаются не часто. Если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними коронарные плазменные выбросы могут создавать длительные радиоактивные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Также вспышки такого уровня способны вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, они вызывают полярное сияние.

Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от беспокойного уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с большой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 10 августа

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
  • Количество солнечных пятен — 292.
магнитные бури 10 августа
Девушка страдает мигренью из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, что иногда приводит к роковым последствиям.

Поэтому советуем воспользоваться методами, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на ваше здоровье.

  • не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте режим дня;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спите не менее 7-8 часов в сутки.

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