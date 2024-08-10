Магнитные бури 10 августа — прогноз для метеозависимых

Женщина страдает от головной боли из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 10 августа окажут негативное влияние на самочувствие людей. Земная магнитосфера находится в возбужденном состоянии, что может вызвать отключение радиосвязи, сбои в работе энергосистем, а также повлиять на здоровье метеозависимых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 10 августа

В течение последних 24 часов солнечная активность была высокой. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек С-класса и четыре вспышки М-класса и одна вспышка Х-класса.

Такие сильные вспышки встречаются не часто. Если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними коронарные плазменные выбросы могут создавать длительные радиоактивные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Также вспышки такого уровня способны вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, они вызывают полярное сияние.

Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от беспокойного уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с большой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 10 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

Количество солнечных пятен — 292.

Девушка страдает мигренью из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, что иногда приводит к роковым последствиям.

Поэтому советуем воспользоваться методами, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на ваше здоровье.