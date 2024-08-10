Прогноз погоды в Одессе на 10 августа

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Одессе сегодня, 10 августа, будет пасмурной и жаркой. Температура воздуха днем поднимется до +32 °C, а в области возможны дожди с грозами. Температура морской воды будет +17...+18°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 10 августа

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +20...+22°С, днем +30...+32°С.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 10 августа

Облачно с прояснениями.

Днем местами небольшой дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +17...+22 °C, днем +28...+33 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 10 августа

В субботу, 10 августа, погода в Украине будет переменной. Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, а днем по всей Украине, кроме востока и запада, местами кратковременные дожди, местами грозы. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью +14–19 °С, на побережье морей до +22 °С, днем +23–28 °С, в восточных, южных областях и в Крыму +29–34 °С. На высокогорье Карпат ночью +10–15 °С, а днем +18–23 °С.