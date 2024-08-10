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Непередбачувана погода в Одесі — синоптики дали прогноз на сьогодні

10 серпня 2024 05:29
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на 10 серпня
Люди під дощем. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі сьогодні, 10 серпня, буде похмурою та спекотною. Температура повітря вдень підійметься до +32 °C, а в області можливі дощі із грозами. Температура морської води буде +17...+18 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 10 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +20...+22 °С, вдень +30...+32 °С.
Прогноз погоди в Одесі 10 серпня
Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 10 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ, гроза..
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +17...+22 °C, вдень +28...+33 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди на Одещині 10 серпня
Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 10 серпня

У суботу, 10 серпня, погода в Україні буде мінливо хмарною. Уночі в більшості західних, північних та центральних областей, а вдень по всій Україні, крім сходу та заходу, місцями короткочасні дощі, подекуди грози. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі +14–19 °С, на узбережжі морів до +22 °С, вдень +23–28 °С, у східних, південних областях та в Криму +29–34 °С. На високогір'ї Карпат вночі +10–15 °С, а вдень +18–23 °С.

Прогноз в Україні 10 серня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

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