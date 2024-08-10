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Запасайтесь таблетками й терпінням — прогноз магнітних бур на сьогодні

10 серпня 2024 13:21
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 10 серпня — прогноз для метеозалежних
Жінка страждає від головного болю через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik
Світлана Силенко - Редактор

Магнітні бурі 10 серпня негативно вплинуть на самопочуття людей. Земна магнітосфера знаходиться у збудженому стані, що може викликати відключення радіозв'язку, збої у роботі енергосистем, а також вплинути на  здоров'я метеозалежних людей, які мають серцево-судинні захворювання. Тому цього дня їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю.

Про це інформує Meteoprog

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Магнітні бурі 10 серпня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів С-класу та чотири спалахи М-класу та один спалах Х-класу.

Такі сильні спалахи трапляються не часто. Якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними коронарні плазмові викиди можуть створювати тривалі радіоактивні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Також спалахи такого рівня здатні викликати серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, вони викликають полярне сяйво.

Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від неспокійного до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з великою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 10 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 35%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
  • Кількість сонячних плям — 292.
магнітні бурі 10 серпня
Дівчина страждає на мігрень через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, що подекуди приводить до фатальних наслідків

Тому радимо скористатися методами, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на ваше здоров'я:

  • не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть не менше 7-8 годин на добу.

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