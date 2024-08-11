Прогноз погоды в Украине на завтра 12 августа от Наталки Диденко

Киевляне гуляют по городу. Иллюстративное фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Погода в Украине и Киеве в понедельник, 12 августа будет поделена двумя скандинавскими циклонами. Таким образом, у половины регионов страны будет сухая прохладная погода кое-где с дождем, другая — возможно повышение температурных показателей.

Об этом рассказала народный синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Украине и Киеве 12 августа

По словам синоптика, такое явление связано с тем, что через центр Европы к Балканскому полуострову вытянулась масштабная зона высокого атмосферного давления, где будет преобладать сухая погода.

Карта направлений ветра. Источник: Telegram Наталки Диденко

Таким образом, в северных областях и на северо-востоке завтра могут пройти кратковременные дожди, иногда с грозой.

Температура воздуха в течение дня +24...+29°С , на юге воздух прогреется до +28...+32°С.

Температурная карта Украины на 12 августа Источник: Windy

В Киеве и области завтра без существенных осадков , ночью пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный. Температура воздуха в течение дня 25°С.