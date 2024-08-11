Прогноз погоды в Одессе на завтра, 12 августа: данные от синоптиков.

Одесситы гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 12 августа, будет пасмурной, но жаркой. Температура воздуха днем поднимется до +30 °C. Температура морской воды будет только +15...+16 °C, так что нырнуть в море смогут только настоящие храбрецы. В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 12 августа

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +24 °C. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода. Температура будет составлять +24 °C. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура составляет +30 °C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Вечер: к вечеру осадков не предполагается. Температура воздуха составит +30 °C. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Продолжительность дня: 14 час. 19 мин.

Восход — 05:52.

Заход — 20:11.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 12 августа

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +17...+22 °C, днем +27...+32 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 12 августа

В понедельник, 12 августа, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в северо-восточной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью будет +11...+16°С, днем +21...+26°С, в южной части ночью +17...+22°С, днем +26...+31°С.