Прогноз погоди в Україні на 12-18 серпня

Люди на пляжі у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Гончаров

Синоптики прогнозують короткочасне похолодання в Україні на початку тижня. А вже з середини слід очікувати на повернення спеки. Особливо високі температурні показники фіксуватимуться у південних областях – місцями до +38 °C.

Український гідрометеорологічний центр публікує прогноз на період із 12 по 14 серпня.

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Прогноз погоди в Україні на 12-14 серпня

За даними Укргідрометцентру, 12-14 серпня опадів не очікується, лише на північному сході країни місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +10...+16 °C, на півдні країни +16...+22 °C, вдень +20...+26 °C, у південній частині 13-14 серпня і на Закарпатті +25...+31 °C.

Карта циклонів від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Погода від Наталки Діденко

У понеділок Україна розташується поміж двома циклонічними системами. Одна — північніше Ірландії, інша — на північному сході. Від Скандинавії через центр Європи до Балкан витягнулася масштабна зона високого атмосферного тиску, де переважатиме суха погода.

"Україна належатиме до зони впливу антициклону — тому понеділок виявиться повсюди сухим, більше сонячним. Хіба найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність локальних дощів у північних областях та на північному сході", — пише Діденко.

За прогнозом Діденко, підвищення температури повітря ймовірне з 16-17 серпня.

Погода від Ігоря Кібальчича на 12-18 серпня

У першій половині наступного тижня очікується короткочасний період похолодання, який буде пов'язаний із посиленим надходженням повітряних мас із районів Скандинавського півострова. Найбільш відчутно зниження температури відбудеться у північних та західних областях країни.

Але вже з середини тижня та у вихідні повернеться спекотна погода з південно-західної Європи. Особливо високі температурні показники фіксуватимуться у південних областях — місцями до +38 °C. Суттєвих опадів протягом усього тижня не передбачається.

У понеділок, 12 серпня, в Україні переважно без опадів, лише вночі місцями у північних регіонах, а також у Полтавській та Харківській областях можливі невеликі короткочасні дощі. У Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці тумани. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °C, у південно-східній частині країни +16…+21 °C; вдень +22…+27 °C, на Закарпатті, в центральних та південних областях +28…+33 °C.

У вівторок, 13 серпня, очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Сумщині вдень можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °C, у південних, центральних та східних областях +16…+21 °C; вдень +22…+27 °C, на Закарпатті, в центральних та південних областях +28…+33 °C.

У середу, 14 серпня, на всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+13 °C, у південних областях та у Криму +15…+20 °С; вдень +24…+29 °C, на Закарпатті та півдні країни +29…+31 °С.

У четвер, 15 серпня, утримається сонячна та суха погода у всіх регіонах країни, лише вдень у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °C; вдень +26...+31 °C; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни +28…+33 °C.

У п'ятницю, 16 серпня, продовжиться період сухої та малохмарної погоди по всій Україні, лише у Карпатах вдень місцями пройдуть невеликі грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °C; вдень +26...+31 °C; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни +28…+33 °C.

У суботу, 17 серпня, на всій території України опадів не очікується. У Карпатському регіоні вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °C, вдень +29…+34 °C, у південно-західній частині країни місцями +35…+37 °C.

У неділю, 18 серпня, у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі, на решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °C, вдень +30…+35 °C, на півдні місцями +36…+38 °C.