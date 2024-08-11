Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики заявили про повернення спеки в Україну — де чекати найвищих температур наступного тижня arrow

Синоптики заявили про повернення спеки в Україну — де чекати найвищих температур наступного тижня

11 серпня 2024 20:04
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 12-18 серпня
Люди на пляжі у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Гончаров
Світлана Силенко - Редактор

Синоптики прогнозують короткочасне похолодання в Україні на початку тижня. А вже з середини слід очікувати на повернення спеки. Особливо високі температурні показники фіксуватимуться у південних областях – місцями до +38 °C.

Український гідрометеорологічний центр публікує прогноз на період із 12 по 14 серпня. 

Читайте також:
Синоптики попередили про повернення спеки — де чекати найвищих температур наступного тижня - фото 1
Погодна карта України на 14 серпня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на 12-14 серпня

За даними Укргідрометцентру, 12-14 серпня опадів не очікується, лише на північному сході країни місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +10...+16 °C, на півдні країни +16...+22 °C, вдень +20...+26 °C, у південній частині 13-14 серпня і на Закарпатті +25...+31 °C.

Синоптики попередили про повернення спеки — де чекати найвищих температур наступного тижня - фото 2
Карта циклонів від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Погода від Наталки Діденко

У понеділок Україна розташується поміж двома циклонічними системами. Одна — північніше Ірландії, інша — на північному сході. Від Скандинавії через центр Європи до Балкан витягнулася масштабна зона високого атмосферного тиску, де переважатиме суха погода.

"Україна належатиме до зони впливу антициклону — тому понеділок виявиться повсюди сухим, більше сонячним. Хіба найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність локальних дощів у північних областях та на північному сході", — пише Діденко.

За прогнозом Діденко, підвищення температури повітря ймовірне з 16-17 серпня.

Синоптики попередили про повернення спеки — де чекати найвищих температур наступного тижня - фото 3

Погода від Ігоря Кібальчича на 12-18 серпня

У першій половині наступного тижня очікується короткочасний період похолодання, який буде пов'язаний із посиленим надходженням повітряних мас із районів Скандинавського півострова. Найбільш відчутно зниження температури відбудеться у північних та західних областях країни.

Але вже з середини тижня та у вихідні повернеться спекотна погода з південно-західної Європи. Особливо високі температурні показники фіксуватимуться у південних областях — місцями до +38 °C. Суттєвих опадів протягом усього тижня не передбачається. 

У понеділок, 12 серпня, в Україні переважно без опадів, лише вночі місцями у північних регіонах, а також у Полтавській та Харківській областях можливі невеликі короткочасні дощі. У Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці тумани. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °C, у південно-східній частині країни +16…+21 °C; вдень +22…+27 °C, на Закарпатті, в центральних та південних областях +28…+33 °C.

У вівторок, 13 серпня, очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Сумщині вдень можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °C, у південних, центральних та східних областях +16…+21 °C; вдень +22…+27 °C, на Закарпатті, в центральних та південних областях +28…+33 °C.

У середу, 14 серпня, на всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+13 °C, у південних областях та у Криму +15…+20 °С; вдень +24…+29 °C, на Закарпатті та півдні країни +29…+31 °С.

У четвер, 15 серпня, утримається сонячна та суха погода у всіх регіонах країни, лише вдень у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °C; вдень +26...+31 °C; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни +28…+33 °C.

У п'ятницю, 16 серпня, продовжиться період сухої та малохмарної погоди по всій Україні, лише у Карпатах вдень місцями пройдуть невеликі грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °C; вдень +26...+31 °C; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни +28…+33 °C.

У суботу, 17 серпня, на всій території України опадів не очікується. У Карпатському регіоні вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °C, вдень +29…+34 °C, у південно-західній частині країни місцями +35…+37 °C.

У неділю, 18 серпня, у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі, на решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °C, вдень +30…+35 °C, на півдні місцями +36…+38 °C.

Синоптики попередили про повернення спеки — де чекати найвищих температур наступного тижня - фото 4
Температурна карта України. Фото: Ігор Кібальчич

 

 

 

 

 

 

 

Також важливі новини дня по темі:

 

 

 

погода Укргідрометцентр синоптик дощ прогноз погоди погода в Україні спека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:04 Синоптики заявили про повернення спеки в Україну — де чекати найвищих температур наступного тижня

19:45 На Херсонщині весь день лунали вибухи — дев'ятеро поранених

19:39 В Одесі пролунав потужний вибух

19:31 Мчедлідзе назвав несподівану причину поразки у "бронзовому фіналі"

19:05 Обстріл Краматорська — в ОВА назвали остаточну кількість поранених

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

18:54 Укрзалізниця створила спецрезерв квитків для військових

18:50 Американки обіграли Францію у баскетбольному фіналі, США випередили Китай у медальному заліку

18:43 Німецький військовий заявив про необхідність готуватися до війни з Росією

18:33 В Одесі відремонтують ліфти — скільки грошей готові витратити

18:15 На Київщині сталася пожежа в багатоквартирному будинку — власник помешкання отримав опіки

20:04 Синоптики заявили про повернення спеки в Україну — де чекати найвищих температур наступного тижня

19:45 На Херсонщині весь день лунали вибухи — дев'ятеро поранених

19:39 В Одесі пролунав потужний вибух

19:31 Мчедлідзе назвав несподівану причину поразки у "бронзовому фіналі"

19:05 Обстріл Краматорська — в ОВА назвали остаточну кількість поранених

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

18:54 Укрзалізниця створила спецрезерв квитків для військових

18:50 Американки обіграли Францію у баскетбольному фіналі, США випередили Китай у медальному заліку

18:43 Німецький військовий заявив про необхідність готуватися до війни з Росією

18:33 В Одесі відремонтують ліфти — скільки грошей готові витратити

18:15 На Київщині сталася пожежа в багатоквартирному будинку — власник помешкання отримав опіки

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови