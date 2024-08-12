Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 12 серпня — низка областей в небезпеці

Низку областей охопить небезпека — синоптики оголосили надзвичайний рівень сьогодні
Погода в Україні в понеділок, 12 серпня, буде сухою та сонячною. Синоптики попереджають про ймовірні грозові дощі в Чернігівській, Сумській, Харківській та інших областях. Також в низці регіонів оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря не підійметься вище ніж +26 °C, тепліше буде хіба на півдні.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 12 серпня
За прогнозом синоптиків, в Україні переважатиме мінлива хмарність, на північному сході подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +11...+16 °C, вдень +21...+26 °C;
- на півдні вночі +17...+22 °C, вдень +26...+31 °C;
- у Києві вночі +14...+16 °C, вдень +22...+24 °C.
В Укргідрометцентрі застерігають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 12 серпня в Криму, східних, більшості південних та центральних областях, а також у Житомирській, Волинській та Чернівецькій.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 12 серпня
"У понеділок Україна розташується поміж двома циклонічними системами. Одна — північніше Ірландії, інша — на північному сході. А від Скандинавії через центр Європи до Балкан витягнулася масштабна зона високого атмосферного тиску, де переважатиме суха погода. Україна належатиме до зони впливу антициклону — тому понеділок виявиться повсюди сухим, більше сонячним", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
Однак за її словами вночі та вранці на півночі та північному сході подекуди можливі дощі. Температура повітря становитиме упродовж дня +24...+29 °C, на півдні — +28...+32 °C.
У Києві буде сухо, хіба вночі можливий незначний дощ та рвучкий північно-західний вітер. Повітря прогріється до не більш як +25 °C.
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