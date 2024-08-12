Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 12 серпня — низка областей в небезпеці

Дівчина страждає від спеки. Фото: 5.ua

Погода в Україні в понеділок, 12 серпня, буде сухою та сонячною. Синоптики попереджають про ймовірні грозові дощі в Чернігівській, Сумській, Харківській та інших областях. Також в низці регіонів оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря не підійметься вище ніж +26 °C, тепліше буде хіба на півдні.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 12 серпня

За прогнозом синоптиків, в Україні переважатиме мінлива хмарність, на північному сході подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

вночі +11...+16 °C, вдень +21...+26 °C;

на півдні вночі +17...+22 °C, вдень +26...+31 °C;

у Києві вночі +14...+16 °C, вдень +22...+24 °C.

Прогноз температури повітря в Україні на понеділок, 12 серпня. Фото: meteopost.com

В Укргідрометцентрі застерігають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 12 серпня в Криму, східних, більшості південних та центральних областях, а також у Житомирській, Волинській та Чернівецькій.

Пожежна небезпека в Україні в понеділок, 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 12 серпня

"У понеділок Україна розташується поміж двома циклонічними системами. Одна — північніше Ірландії, інша — на північному сході. А від Скандинавії через центр Європи до Балкан витягнулася масштабна зона високого атмосферного тиску, де переважатиме суха погода. Україна належатиме до зони впливу антициклону — тому понеділок виявиться повсюди сухим, більше сонячним", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Циклони в Європі. Фото: facebook.com/tala.didenko

Однак за її словами вночі та вранці на півночі та північному сході подекуди можливі дощі. Температура повітря становитиме упродовж дня +24...+29 °C, на півдні — +28...+32 °C.

У Києві буде сухо, хіба вночі можливий незначний дощ та рвучкий північно-західний вітер. Повітря прогріється до не більш як +25 °C.