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Метеозалежні в небезпеці — прогноз магнітних бур на сьогодні

12 серпня 2024 13:32
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 12 серпня — прогноз для метеозалежних
Жінка страждає від негативного впливу магнітних бур. Ілюстративне фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітні бурі 12 серпня продовжуватимуть зберігати небезпеку для людей. Магнітосфера земної кулі перебуває у збудженому стані, що вплине на здоров'я метеозалежних та літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Про це інформує Meteoprog

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Магнітні бурі 12 серпня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою. На Сонці сталися 10 С-спалахів та чотири М-спалахи — середні з великих спалахів, які здатні викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, спричинити сонячний радіоактивний вихор.

Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з середньою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 12 серпня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%;
  • ймовірність спалахів М-класу — 80%;
  • ймовірність спалахів Х-класу — 30%
  • кількість сонячних плям — 75.
магнітні бурі 12 серпня
Дівчина страждає на магнітну бурю. Джерело: freepik

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття  метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Під час магнітних бур проявляються такі симптоми:

  • висока температура;
  • підвищений або знижений тиск;
  • сонливість і слабкість;
  • головний біль;
  • біль у спині, м'язах та суглобах;
  • безсоння;
  • запаморочення.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, слід вдатися до таких дій:

  • більше відпочивати;
  • відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь та не палити;
  • висипатися — спати не менше 7-8 годин;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції.

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