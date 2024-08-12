Магнітні бурі 12 серпня — прогноз для метеозалежних

Метеозалежні в небезпеці — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітні бурі 12 серпня продовжуватимуть зберігати небезпеку для людей. Магнітосфера земної кулі перебуває у збудженому стані, що вплине на здоров'я метеозалежних та літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 12 серпня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою. На Сонці сталися 10 С-спалахів та чотири М-спалахи — середні з великих спалахів, які здатні викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, спричинити сонячний радіоактивний вихор.
Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з середньою ймовірністю Х-спалахів.
Сонячна активність на 12 серпня
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%;
- ймовірність спалахів М-класу — 80%;
- ймовірність спалахів Х-класу — 30%
- кількість сонячних плям — 75.
Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним
Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.
Під час магнітних бур проявляються такі симптоми:
- висока температура;
- підвищений або знижений тиск;
- сонливість і слабкість;
- головний біль;
- біль у спині, м'язах та суглобах;
- безсоння;
- запаморочення.
Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, слід вдатися до таких дій:
- більше відпочивати;
- відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
- дотримуватися нормального режиму дня;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- регулярно та правильно харчуватися;
- не зловживати кофеїном, не пити алкоголь та не палити;
- висипатися — спати не менше 7-8 годин;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції.
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