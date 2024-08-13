Прогноз погоды в Украине на сегодня, 13 августа — где по-осеннему похолодает

Мужчина кутается в куртку. Фото: moyo.ua

Погода в Украине на вторник, 13 августа, будет сухой и солнечной. В ряде областей, а именно Кировоградской, Сумской, Николаевской, Донецкой, Харьковской и других объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также синоптики предупреждают об осенних перепадах температуры — ночью в Волынской и Ровенской области столбики термометров могут опуститься до отметки в +10 °C, в то же время днем воздух прогреется до +26 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 13 августа

В Укргидрометцентре прогнозируют в Украине 13 августа переменную облачность, на северо-востоке возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +11...+16 °C, днем +21...+26 °C, в Закарпатье до +30 °C;

на юге ночью +15...+20 °C, днем +27...+32 °C;

в Киеве ночью около +15 °C, днем +23...+25 °C.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 13 августа. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 13-15 августа в восточных, большинстве центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской областях и Крыму.

Пожарная угроза в Украине во вторник, 13 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 13 августа

"Повевает уже ночью холодным воздухом. И хотя еще вокруг лето, и лето покажет свою силу, однако ночь напоминает о календаре, который ежедневно губит листочки, как зрелое дерево)" — отметила народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз температуры воздуха в Украине во вторник, 13 августа Фото: meteopost.com

По словам эксперта, ночью в Украине температура воздуха будет +12...+16 °C, в Волынской и Ровенской областях местами +10...+12 °C, в южных — +15...+20 °C. Днем воздух прогреется до +24...+28 °C, на севере — +20...+25 °C, на юге — +28...+31 °C.

Диденко прогнозирует сухую и солнечную погоду. Такая же атмосфера будет царить и в Киеве, где будет "много солнца". Ночью в столице ожидается около +15 °C, днем +23...+24 °C.