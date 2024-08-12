Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 13 августа.

Девушка возле освежающей рамки. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 13 августа, прогнозируют преимущественно сухую погоду. В северо-восточной части возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине 13 августа

Завтра большинство украинских территорий будет без осадков: лишь в северо-восточной части днем местами пройдет кратковременный дождь и гроза.

Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет +11...+16 °С, днем +21...+26 °С.

В Закарпатье прогреется до +30 °С, а в южной части страны ночью будет +15...+20 °С, днем — +27...+32 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность 13 августа

До 15 августа в восточных, большинстве центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской областях, Крыма, Волынской, Черновицкой и Черниговской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 13 августа

Завтра в Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер ожидается северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет +11...+16 °С, днем +21...+26 °С. В Киеве ночью будет около +15 °С, днем +23...+25 °С.