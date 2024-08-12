Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко на завтра, 13 августа

Парень возле фонтана. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 13 августа, прогнозируют более теплую погоду, чем сегодня. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+28 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 13 августа

Ночью ожидается +12...+16 °C, на Волыни и Ровенщине местами будет даже +10...+12 °C, в южной части +15...+20 °C. Днем потеплеет до +24...+28 °C, на севере ожидается +20...+25 °C, в южной части +28...+31 °C.

Завтра над страной разместится поле высокого атмосферного давления, поэтому повсюду будет сухо и солнечно.

Температурная карта. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 13 августа

В Киеве завтра прогнозируют погоду без дождей, будет много солнца. Ночью температура воздуха ожидается около +15 °C, завтра днем +23...+24 °C.

Погода в Украине 12-18 августа

С середины недели температура воздуха в областях начнет повышаться, причем сначала жара придет на юго-запад и запад, а затем распространится по всей Украине.

Пик ожидается 16-20 августа, на востоке и юге жара задержится до Дня Независимости.