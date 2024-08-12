Прогноз погоди від народного синоптика Наталки Діденко на завтра, 13 серпня

Народний синоптик Наталка Діденко попередила про повернення спеки — коли чекати
В Україні у вівторок, 13 серпня, прогнозують теплішу погоду, аніж сьогодні. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +24...+28 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 13 серпня
Вночі очікується +12...+16 °C, на Волині та Рівненщині подекуди буде навіть +10...+12 °C, у південній частині +15...+20 °C. А вдень потепліє до +24...+28 °C, на півночі очікується +20...+25 °C, у південній частині +28...+31 °C.
Завтра над країною розташується поле високого атмосферного тиску, тому повсюди буде сухо та сонячно.
Погода у Києві 13 серпня
У Києві завтра прогнозують погоду без дощів, буде багато сонця. Вночі температура повітря очікується близько +15 °C, завтра вдень +23...+24 °C.
Погода в Україні 12-18 серпня
Із середини тижня температура повітря в областях почне підвищуватися, причому спочатку спека прийде на південний захід та захід, а потім пошириться на всю Україну.
Пік очікується 16-20 серпня, на сході та півдні спека затримається до Дня Незалежності.
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