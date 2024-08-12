Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 13 серпня

Дівчата біля освіжаючої рамки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 13 серпня, прогнозують переважно суху погоду. У північно-східній частині можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Погода в Україні 13 серпня

Завтра переважна більшість українських територій буде без опадів: лише у північно-східній частині вдень місцями пройде короткочасний дощ та гроза.

Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С.

На Закарпатті прогріється до +30 °С, а у південній частині країни вночі буде +15...+20 °С, вдень — +27...+32 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека 13 серпня

До 15 серпня у східних, більшості центральних, Сумській, Миколаївській, Запорізькій областях, Криму, Волинській, Чернівецькій та Чернігівській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 13 серпня

Завтра у Київській області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер очікується північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С. У Києві вночі буде близько +15 °С, вдень +23...+25 °С.