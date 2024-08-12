Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Жаритиме до +32 — в Укргідрометцентрі назвали області, в які завтра повернеться спека arrow

Жаритиме до +32 — в Укргідрометцентрі назвали області, в які завтра повернеться спека

12 серпня 2024 17:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 13 серпня
Дівчата біля освіжаючої рамки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у вівторок, 13 серпня, прогнозують переважно суху погоду. У північно-східній частині можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні 13 серпня

Завтра переважна більшість українських територій буде без опадів: лише у північно-східній частині вдень місцями пройде короткочасний дощ та гроза.

Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С.

На Закарпатті прогріється до +30 °С, а у південній частині країни вночі буде +15...+20 °С, вдень — +27...+32 °С.

null
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека 13 серпня

До 15 серпня у східних, більшості центральних, Сумській, Миколаївській, Запорізькій областях, Криму, Волинській, Чернівецькій та Чернігівській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

null
Пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 13 серпня

Завтра у Київській області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер очікується північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С. У Києві вночі буде близько +15 °С, вдень +23...+25 °С.

Також важливі новини дня по темі:

погода Укргідрометцентр літо прогноз погоди погода в Україні серпень

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:15 Вщент розбитий "Ланцет" — прикордонники під Вовчанськом знищили російський ударний дрон

18:11 Понад 2 тисячі кораблів вийшли з чорноморських портів України за рік

18:06 Воював на стороні Росії — на Харківщині судитимуть мешканця Криму

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

17:52 Відмова у відстрочці за доглядом — як оскаржити це рішення ТЦК

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:50 Крали біткоїни з віртуальних гаманців — у Києві судитимуть групу криптошахраїв

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

17:41 Поширювали російську пропаганду — на Миколаївщині викрили осередок "Партії Шарія"

17:34 Жаритиме до +32 — в Укргідрометцентрі назвали області, в які завтра повернеться спека

17:32 Росія готує фейки про воєнні злочини ЗСУ на Курщині, — СБУ

18:15 Вщент розбитий "Ланцет" — прикордонники під Вовчанськом знищили російський ударний дрон

18:11 Понад 2 тисячі кораблів вийшли з чорноморських портів України за рік

18:06 Воював на стороні Росії — на Харківщині судитимуть мешканця Криму

17:52 Відмова у відстрочці за доглядом — як оскаржити це рішення ТЦК

17:50 Крали біткоїни з віртуальних гаманців — у Києві судитимуть групу криптошахраїв

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:41 Поширювали російську пропаганду — на Миколаївщині викрили осередок "Партії Шарія"

17:34 Жаритиме до +32 — в Укргідрометцентрі назвали області, в які завтра повернеться спека

17:32 Росія готує фейки про воєнні злочини ЗСУ на Курщині, — СБУ

17:25 Боєць батальйону "Айдар" подарував Зеленському бойовий прапор та шеврон

17:20 Батьки підозрюваного у вбивстві Фаріон розкрили нові деталі справи

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови