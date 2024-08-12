Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 13 серпня

Жаритиме до +32 — в Укргідрометцентрі назвали області, в які завтра повернеться спека
В Україні у вівторок, 13 серпня, прогнозують переважно суху погоду. У північно-східній частині можливі короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Погода в Україні 13 серпня
Завтра переважна більшість українських територій буде без опадів: лише у північно-східній частині вдень місцями пройде короткочасний дощ та гроза.
Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С.
На Закарпатті прогріється до +30 °С, а у південній частині країни вночі буде +15...+20 °С, вдень — +27...+32 °С.
Пожежна небезпека 13 серпня
До 15 серпня у східних, більшості центральних, Сумській, Миколаївській, Запорізькій областях, Криму, Волинській, Чернівецькій та Чернігівській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода на Київщині 13 серпня
Завтра у Київській області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер очікується північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С. У Києві вночі буде близько +15 °С, вдень +23...+25 °С.
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