До України вертається спека — в Укргідрометцентрі назвали точну дату потепління

Люди вмиваються у фонтані. Ілюстративне фото: УНІАН

Починаючи з другої половини цього тижня, до України знову зайде африканська спека з пустелі Сахара. Внаслідок цього температура повітря в окремих регіонах підскочить до +35...+37 °С.

Про це повідомила глава відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі "РБК-Україна" у понеділок, 12 серпня.

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За її словами, у найближчі дві доби в Україну буде заходити прохолодне повітря з північного заходу, Скандинавії та з Балтійського моря.

"В полі підвищеного тиску опадів не очікуємо. Вночі прохолодно, +9...+15 °С, на півдні +12...+17 °С, на узбережжі морів до +20 °С. Денна температура +20...+26 °С , на півдні +29 °С", — сказала Голеня.

Водночас у четвер, 15 серпня, з Балканського півострова почне заходити африканська спека з пустелі Сахара. До 20 серпня вона охопить всю територію України, каже Голеня.

"Буде підвищення температури вночі до +13...+19 °С градусів, на півдні до +22 °С. Денна температура також з 15 серпня підвищиться у південних та більшості західних областей до +30...+32 °С. А 16-17 серпня на півдні та Закарпатті потеплішає до +35 °С, на решті території — близько +30...+33 °С", — сказала синоптик.

Голеня додала, що 18-22 серпня можуть стати дуже спекотними днями — у півдні, центрі та сході температура може зрости до +35...+37 °С. 40 °С наразі синоптики не фіксують.

За попередніми даними Укргідрометцентру, суттєвого зниження температури до кінця літа не очікується. Водночас дані останніх 20 років свідчать, що досить тепла погода в Україні зазвичай утримується до середини вересня.