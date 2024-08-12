Прогноз погоды от Укргидрометцентра и Наталки Диденко на завтра, 13 августа

Девушки прячутся от жары под зонтиком. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 13 августа, синоптики прогнозируют возвращение жары в Украину. В северо-восточных областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Погода от Укргидрометцентра на 13 августа

Во вторник в большинстве областей день пройдет солнечно и без осадков, лишь в северо-восточной части местами возможен кратковременный дождь и гроза.

В то же время, синоптики прогнозируют северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +11...+16 °С, а днем поднимется до +21...+26 °С.

В Закарпатской области ожидается до +30 °С, а в южной части ночью будет +15...+20 °С, днем — +27...+32 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области завтра облачная погода, без осадков. Ожидается северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет +11...+16 °С, днем +21...+26 °С. А в столице ночью будет около +15 °С, днем +23...+25 °С.

Погода от Диденко на 13 августа.

Народный синоптик Наталья Диденко также прогнозирует более теплую погоду, чем сегодня.

По ее данным, в ближайшую ночь ожидается +12...+16 °C, на Волыни и Ровенщине местами будет даже +10...+12 °C, в южной части +15...+20 °C.

Однако днем потеплеет до +24...+28 °C, на севере температура воздуха будет +20...+25 °C, в южной части — +28...+31 °C.

В Киеве синоптик прогнозирует солнечную погоду без дождей. Ночью температура воздуха ожидается около +15°C, днем +23...+24 °C.