Прогноз погоды от Укргидрометцентра и Наталки Диденко на завтра, 13 августа

Синоптики спрогнозировали возвращение жары завтра — какие регионы под угрозой
Во вторник, 13 августа, синоптики прогнозируют возвращение жары в Украину. В северо-восточных областях возможны кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Погода от Укргидрометцентра на 13 августа
Во вторник в большинстве областей день пройдет солнечно и без осадков, лишь в северо-восточной части местами возможен кратковременный дождь и гроза.
В то же время, синоптики прогнозируют северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +11...+16 °С, а днем поднимется до +21...+26 °С.
В Закарпатской области ожидается до +30 °С, а в южной части ночью будет +15...+20 °С, днем — +27...+32 °С.
В Киевской области завтра облачная погода, без осадков. Ожидается северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет +11...+16 °С, днем +21...+26 °С. А в столице ночью будет около +15 °С, днем +23...+25 °С.
Погода от Диденко на 13 августа.
Народный синоптик Наталья Диденко также прогнозирует более теплую погоду, чем сегодня.
По ее данным, в ближайшую ночь ожидается +12...+16 °C, на Волыни и Ровенщине местами будет даже +10...+12 °C, в южной части +15...+20 °C.
Однако днем потеплеет до +24...+28 °C, на севере температура воздуха будет +20...+25 °C, в южной части — +28...+31 °C.
В Киеве синоптик прогнозирует солнечную погоду без дождей. Ночью температура воздуха ожидается около +15°C, днем +23...+24 °C.
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