Прогноз погоди від Укргідрометцентру та Наталки Діденко на завтра, 13 серпня

Дівчата ховаються від спеки під парасолею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 13 серпня, синоптики прогнозують повернення спеки в Україну. Водночас у північно-східних областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Погода від Укргідрометцентру на 13 серпня

У вівторок у більшості областей день пройде сонячно та без опадів — лише у північно-східній частині місцями можливий короткочасний дощ та гроза.

Водночас синоптики прогнозують північно-західний вітер швидкістю 5-10 м/с. Вночі температура повітря опуститься до +11...+16 °С, а вдень підніметься до +21...+26 °С.

У Закарпатській області очікується до +30 °С, а у південній частині вночі буде +15...+20 °С, вдень — +27...+32 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

У Київській області завтра буде хмарна погода, без опадів. Очікується північно-західний вітер швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С. А у столиці вночі буде близько +15 °С, вдень +23...+25 °С.

Погода від Діденко на 13 серпня

Народний синоптик Наталка Діденко також прогнозує теплішу погоду, аніж сьогодні.

За її даними, найближчої ночі очікується +12...+16 °C, на Волині та Рівненщині подекуди буде навіть +10...+12 °C, у південній частині +15...+20 °C.

Однак вдень потепліє до +24...+28 °C, на півночі температура повітря буде +20...+25 °C, у південній частині — +28...+31 °C.

У Києві синоптик прогнозує сонячну погоду без дощів. Вночі температура повітря очікується близько +15 °C, вдень +23...+24 °C.