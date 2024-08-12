Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики спрогнозували повернення спеки завтра — які регіони під загрозою arrow

Синоптики спрогнозували повернення спеки завтра — які регіони під загрозою

12 серпня 2024 20:03
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди від Укргідрометцентру та Наталки Діденко на завтра, 13 серпня
Дівчата ховаються від спеки під парасолею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 13 серпня, синоптики прогнозують повернення спеки в Україну. Водночас у північно-східних областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

Читайте також:

Погода від Укргідрометцентру на 13 серпня

У вівторок у більшості областей день пройде сонячно та без опадів — лише у північно-східній частині місцями можливий короткочасний дощ та гроза.

Водночас синоптики прогнозують північно-західний вітер швидкістю 5-10 м/с. Вночі температура повітря опуститься до +11...+16 °С, а вдень підніметься до +21...+26 °С.

У Закарпатській області очікується до +30 °С, а у південній частині вночі буде +15...+20 °С, вдень — +27...+32 °С.

null
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

У Київській області завтра буде хмарна погода, без опадів. Очікується північно-західний вітер швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С. А у столиці вночі буде близько +15 °С, вдень +23...+25 °С.

Погода від Діденко на 13 серпня

Народний синоптик Наталка Діденко також прогнозує теплішу погоду, аніж сьогодні.

За її даними, найближчої ночі очікується +12...+16 °C, на Волині та Рівненщині подекуди буде навіть +10...+12 °C, у південній частині +15...+20 °C.

Однак вдень потепліє до +24...+28 °C, на півночі температура повітря буде +20...+25 °C, у південній частині — +28...+31 °C.

У Києві синоптик прогнозує сонячну погоду без дощів. Вночі температура повітря очікується близько +15 °C, вдень +23...+24 °C. 

null
Температурна карта. Фото: Наталка Діденко

Також важливі новини дня по темі:

Укргідрометцентр літо Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні серпень

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:35 Зеленський заявив, що Курськ є фіналом для Путіна та його війни

20:03 Синоптики спрогнозували повернення спеки завтра — які регіони під загрозою

20:00 Зміна посади у ЗСУ — чи потрібна згода військового

19:39 З'явилися супутникові знімки пошкоджень на газовимірювальній станції та КПП у Курській області

19:30 У Києві ліфт в житловому будинку зірвався та пролетів 28 поверхів

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

19:23 Цифрові зміни у медичній сфері ЗСУ — що нового очікувати в Резерв+

19:07 Стало відомо, яку площу територій в Курській області контролюють ЗСУ

19:06 Ілон Маск повідомив, коли відбудеться його інтерв'ю з Дональдом Трампом

19:01 Звільнення Криму від російської окупації — експерти назвали головний елемент

18:54 Як авторизуватися в застосунку Армія+ — інструкція від Міноборони

20:35 Зеленський заявив, що Курськ є фіналом для Путіна та його війни

20:03 Синоптики спрогнозували повернення спеки завтра — які регіони під загрозою

20:00 Зміна посади у ЗСУ — чи потрібна згода військового

19:39 З'явилися супутникові знімки пошкоджень на газовимірювальній станції та КПП у Курській області

19:30 У Києві ліфт в житловому будинку зірвався та пролетів 28 поверхів

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

19:23 Цифрові зміни у медичній сфері ЗСУ — що нового очікувати в Резерв+

19:07 Стало відомо, яку площу територій в Курській області контролюють ЗСУ

19:06 Ілон Маск повідомив, коли відбудеться його інтерв'ю з Дональдом Трампом

19:01 Звільнення Криму від російської окупації — експерти назвали головний елемент

18:54 Як авторизуватися в застосунку Армія+ — інструкція від Міноборони

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови