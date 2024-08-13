Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 13 серпня — де по-осінньому похолодає

Чоловік кутається в куртку. Фото: moyo.ua

Погода в Україні на вівторок, 13 серпня, буде сухою та сонячною. В низці областей, а саме Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Донецькій, Харківській та інших оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Також синоптики попереджають про осінні перепади температури — вночі в Волинській та Рівненській області стовпчики термометрів можуть опуститися до позначки в +10 °C, водночас вдень повітря прогріється до +26 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 13 серпня

В Укргідрометцентрі прогнозують в Україні 13 серпня мінливу хмарність, на північному сході можливі короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +11...+16 °C, вдень +21...+26 °C, на Закарпатті до +30 °C;

на півдні вночі +15...+20 °C, вдень +27...+32 °C;

у Києві вночі близько +15 °C, вдень +23...+25 °C.

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 13 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 13-15 серпня у східних, більшості центральних, Сумській, Миколаївській, Запорізькій областях та в Криму.

Пожежна небезпека в Україні в вівторок, 13 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 13 серпня

"Повіває вже вночі холодним повітрям. І хоча ще навкруги літо, і літо ще покаже свою силу, проте ніч нагадує про календар, який щодня губить листочки, як зріле дерево)" — зазначила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз температури повітря в Україні в вівторок, 13 серпня. Фото: meteopost.com

За словами експертки, вночі в Україні температура повітря становитиме +12...+16 °C, в Волинській та Рівненській областях місцями +10...+12 °C, у південних — +15...+20 °C. Вдень повітря прогріється до +24...+28 °C, на півночі — +20...+25 °C, на півдні — +28...+31 °C.

Діденко прогнозує суху та сонячну погоду. Така ж атмосфера пануватиме й у Києві, де буде "багато сонця". Вночі в столиці очікується близько +15 °C, вдень — +23...+24 °C.