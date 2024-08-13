Прогноз погоди в Україні на завтра 14 серпня від Укргідрометцентру

Частині України "світить" похолодання — синоптики спрогнозували погоду на завтра
У середу, 14 серпня, в Україні очікується переважно хмарна погода. У деяких регіонах стовпчик термометра підніметься до +31 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 14 серпня
В Україні 14 серпня очікується мінлива хмарність. Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі коливатиметься від +9 °C до +14 °C, а вдень буде +22...+27 °C. На Закарпатті та в південних регіонах вночі температура становитиме +12...+17 °C (на узбережжі морів до +21 °C), вдень – +26...+31°C.
Погода на Київщині 14 серпня
У Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Температура в області вночі коливатиметься від +9 °C до +14 °C, а вдень — від +22 °C до +27 °C. У Києві вночі буде +12...+17 °C, а вдень — +26...+31 °C.
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