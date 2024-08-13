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Частині України "світить" похолодання — синоптики спрогнозували погоду на завтра

13 серпня 2024 17:36
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 14 серпня від Укргідрометцентру
Жінка гуляє у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У середу, 14 серпня, в Україні очікується переважно хмарна погода. У деяких регіонах стовпчик термометра підніметься до +31 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 14 серпня

В Україні 14 серпня очікується мінлива хмарність. Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. 

Температура вночі коливатиметься від +9 °C до +14 °C, а вдень буде +22...+27 °C. На Закарпатті та в південних регіонах вночі температура становитиме +12...+17 °C (на узбережжі морів до +21 °C), вдень – +26...+31°C.

Прогноз погоди на 14 серпня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 14 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 14 серпня

У Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Температура в області вночі коливатиметься від +9 °C до +14 °C, а вдень — від +22 °C до +27 °C. У Києві вночі буде +12...+17 °C, а вдень — +26...+31 °C. 

Прогноз погоди на 14 серпня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 14 серпня. Фото: Укргідрометцентр

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