Прогноз погоди на завтра 14 серпня від народного синоптика Наталки Діденко

Чоловік біля освіжаючої рамки. Фото: Новини.LIVE

У середу, 14 серпня, в Україну завітає антициклон на імʼя Mashal. Жодних атмосферних фронтів українцям очікувати не варто.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 14 серпня

Синоптик попередила українців, що на всій території України буде суха та сонячна погода.

Діденко підкреслила, що температура повітря протягом дня становитиме +24...+29 °C.

На Закарпатті та на крайньому півдні часом до +30...+31 °C.

Україну накриє антициклон Mashal. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві на 14 серпня

У Києві 14 серпня буде сухо, сонячно та тепло.

"Вночі свіжувато, +11...+14 °C", — наголосила Діденко.

Народний синоптик зазначила, що вдень стовпчики термометрів показуватимуть +23 °C.