Прогноз погоди на завтра 14 серпня від народного синоптика Наталки Діденко

Україну накриє антициклон Mashal — народний синоптик Діденко спрогнозувала погоду на завтра
13 серпня 2024 14:08
Чоловік біля освіжаючої рамки. Фото: Новини.LIVE
У середу, 14 серпня, в Україну завітає антициклон на імʼя Mashal. Жодних атмосферних фронтів українцям очікувати не варто.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
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Синоптик попередила українців, що на всій території України буде суха та сонячна погода.
Діденко підкреслила, що температура повітря протягом дня становитиме +24...+29 °C.
На Закарпатті та на крайньому півдні часом до +30...+31 °C.
Погода у Києві на 14 серпня
У Києві 14 серпня буде сухо, сонячно та тепло.
"Вночі свіжувато, +11...+14 °C", — наголосила Діденко.
Народний синоптик зазначила, що вдень стовпчики термометрів показуватимуть +23 °C.
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