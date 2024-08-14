Прогноз погоди в Україні на середу, 14 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні в середу, 14 серпня, буде мінливо хмарною. Опадів не очікується.

Про це у вівторок, 13 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 14 серпня

Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +9...+14 °С, а вдень +22...+27 °С. На Закарпатті та в південній частині вночі +12...+17 °С, на узбережжі морів до +21 °С, а вдень +26...+31 °С.

Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині буде мінливо хмарна погода, без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5–10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +9...+14 °С, а вдень +22...+27 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +12...+14 °С, а вдень піднімуться до +24...+26 °С.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

У середу та четвер, 14 та 15 серпня, у східних, більшості центральних, Сумській, Миколаївській, Запорізькій областях та в Криму, а 15 серпня ще й у Волинській, Чернівецькій, Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Антициклон Mashal на карті

За прогнозом народної синоптикині, в середу, 14 серпня, Україна опиниться в зоні дії антициклону Mashal.

На всій території пануватиме суха сонячна погода. Температура повітря протягом дня становитиме +24...+29 °С, а на Закарпатті та крайньому півдні часом до +30...+31 °С.

У Києві буде сонячно сухо й тепло. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +11...+14 °С, а вдень буде близько +23 °С.