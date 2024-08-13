Прогноз погоди в Україні на завтра 14 серпня

Жінка читає книжку у парку. Фото: УНІАН

У середу, 14 серпня, у більшості областей України вночі значно похолоднішає. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 14 серпня

За даними синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Температура вночі становитиме +9...+14 °С, а вдень стовпчики термометра покажуть +22...+27 °С.

На Закарпатті та у південній частині вночі буде трохи тепліше +12...+17 °С.

Лише на узбережжі морів вночі прогнозується відносно літня температура до +21 °С.

Удень на півдні буде спекотно +26...+31 °С.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 14 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 14 серпня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 14 серпня в Україну завітає антициклон на імʼя Mashal.

За її словами, жодних атмосферних фронтів українцям очікувати не варто.

Синоптикиня попередила, що на всій території України буде суха та сонячна погода.

Діденко підкреслила, що температура повітря протягом дня становитиме +24...+29 °C.

На Закарпатті та на крайньому півдні часом до +30...+31 °C.

У Києві 14 серпня буде сухо, сонячно та тепло.

"Вночі свіжувато, +11...+14 °C", — наголосила Діденко.