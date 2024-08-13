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Без свитера не обойтись — синоптики предупредили о резких перепадах температуры

13 августа 2024 20:03
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 14 августа
Женщина читает книгу в парке. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В среду, 14 августа, в большинстве областей Украины ночью значительно похолодает. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 14 августа

По данным синоптиков, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура ночью будет +9...+14 °С, а днем столбики термометра покажут +22...+27 °С .

В Закарпатье и в южной части ночью будет немного теплее +12...+17 °С.

Лишь на побережье морей ночью прогнозируется относительно летняя температура до +21 °С .

Днем на юге будет жарко +26...+31 °С .

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 14 августа
Прогноз погоды на 14 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Натальи Диденко 14 августа

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 14 августа Украина окажется под воздействием антициклона по имени Mashal.

По ее словам, никаких атмосферных фронтов украинцам не стоит ожидать.

Синоптик предупредила, что на всей территории Украины будет сухая и солнечная погода.

Диденко подчеркнула, что температура воздуха в течение дня составит +24...+29 °C.

В Закарпатье и на крайнем юге временами до +30...+31 °C.

В Киеве 14 августа будет сухо, солнечно и тепло.

"Ночью свежевато, +11...+14 °C" , — отметила Диденко.

Антициклон Mashsal
Карта температуры. Фото: ventusky.com

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