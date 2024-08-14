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Проходы ждать не стоит — синоптики предупредили о погоде в Одессе

14 августа 2024 05:29
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 14 августа.
Люди возле освежающей рамки. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе сегодня, 14 августа, будет жаркой и сухой. Температура днем будет около +30 °C, ветер сегодня будет переменных направлений. Осадков в регионе не ожидается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 14 августа

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем переменные направления 3-8 м/с.
  • Температура ночью +18...+20 °C, днем +28...+30 °C.
Погода в Одессе 14 августа
Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 14 августа

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем переменные направления 3-8 м/с.
  • Температура ночью +16...+21 °C, днем +27...+32 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз в Одесской области 14 августа
Подробный прогноз погоды на Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 14 августа

В среду, 14 августа, в Украине ожидается преимущественная сухая погода.

Температура воздуха в течение дня составит +24...+29 °C. В Закарпатье и на крайнем юге временами до +30...+31 °C.

Прогноз в Украине 14 августа
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: УГМЦ

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03:05 В Киеве только три пляжа безопасны для купания — какие именно

02:46 Премьер-министр Польши заявил, что действия Украины в Курской области являются оборонными

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