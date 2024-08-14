Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 14 августа.

Проходы ждать не стоит — синоптики предупредили о погоде в Одессе
14 августа 2024 05:29
Люди возле освежающей рамки. Фото: Новини.LIVE
Погода в Одессе сегодня, 14 августа, будет жаркой и сухой. Температура днем будет около +30 °C, ветер сегодня будет переменных направлений. Осадков в регионе не ожидается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 14 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем переменные направления 3-8 м/с.
- Температура ночью +18...+20 °C, днем +28...+30 °C.
Погода в Одесской области 14 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем переменные направления 3-8 м/с.
- Температура ночью +16...+21 °C, днем +27...+32 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине 14 августа
В среду, 14 августа, в Украине ожидается преимущественная сухая погода.
Температура воздуха в течение дня составит +24...+29 °C. В Закарпатье и на крайнем юге временами до +30...+31 °C.
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