Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 14 серпня

Люди біля освіжаючої рамки. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 14 серпня, буде спекотною та сухою. Температура вдень становитиме близько +30 °C, вітер сьогодні буде змінних напрямків. Опадів у регіоні не очікується.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 14 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі +18...+20 °C, вдень +28...+30 °C.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 14 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі +16...+21 °C, вдень +27...+32 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 14 серпня

У середу, 14 серпня, в Україні очікується переважна суха погода.

Температура повітря протягом дня становитиме +24...+29 °C. На Закарпатті та на крайньому півдні часом до +30...+31 °C.