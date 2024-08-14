Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 14 серпня

Проходи чекати не варто — синоптики попередили про погоду в Одесі
14 серпня 2024 05:29
Люди біля освіжаючої рамки. Фото: Новини.LIVE
Погода в Одесі сьогодні, 14 серпня, буде спекотною та сухою. Температура вдень становитиме близько +30 °C, вітер сьогодні буде змінних напрямків. Опадів у регіоні не очікується.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 14 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень змінних напрямків 3-8 м/с.
- Температура вночі +18...+20 °C, вдень +28...+30 °C.
Погода в Одеській області 14 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень змінних напрямків 3-8 м/с.
- Температура вночі +16...+21 °C, вдень +27...+32 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні 14 серпня
У середу, 14 серпня, в Україні очікується переважна суха погода.
Температура повітря протягом дня становитиме +24...+29 °C. На Закарпатті та на крайньому півдні часом до +30...+31 °C.
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