Прогноз погоди в Україні — Наталка Діденко попередила про спеку

Жінка страждає від спеки. Фото: Shuttestock

В Україну з 17-18 серпня повертається літня спека. А з четверга по всій території країни домінуватиме антициклонічний характер погоди, тож на дощ можна не сподіватися.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram у середу, 14 серпня.

Читайте також:

Коли в Україну повернеться спека

За даними народного синоптика Наталки Діденко, 15 та 16 серпня погода в Україні істотно не зміниться, проте вже з 17-18 серпня спека повернеться.

"Температура повітря сягатиме і подекуди значно перевищуватиме +30 °C", — йдеться в повідомленні.

15 серпня в Україні домінуватиме антициклонічний характер погоди, дощів не очікується. Температура повітря протягом дня — +25...+29 °C, на півдні та на Закарпатті +28...+32 °C.

У Києві 15 серпня буде сухо, сонячно, тепло, вдень близько +26 °C. А з 17-18 серпня і в Києві відновиться спекотна погода.