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Запасайтесь ліками — прогноз магнітних бур на сьогодні

14 серпня 2024 13:32
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 14 серпня — прогноз для метеозалежних
Магнітні бурі вплинули на самопочуття жінки. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів, але не потужних, тому в середу, 14 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.  

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Зазначається, що за останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С та один спалах класу М1,2.

Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 14 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%
  • Кількість сонячних плям — 61.
магнітні бурі 14 серпня
Жінка відчуває головний біль через магнітні бурі. Фото: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:

  • не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть не менше 7-8 годин на добу.

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