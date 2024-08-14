Магнітні бурі 14 серпня — прогноз для метеозалежних

Магнітні бурі вплинули на самопочуття жінки. Фото: freepik

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів, але не потужних, тому в середу, 14 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 14 серпня

Зазначається, що за останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С та один спалах класу М1,2.

Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 14 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%

Кількість сонячних плям — 61.

Жінка відчуває головний біль через магнітні бурі. Фото: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: