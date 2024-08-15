Магнітні бурі 15 серпня — прогноз для метеозалежних

Як сьогодні вплинуть спалахи на Сонці на самопочуття — прогноз магнітних бур
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці сталося десять спалахів, тому у четвер, 15 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 15 серпня
У четвер, 15 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С, чотири спалахи класу М та один спалах класу Х1,1.
Найпотужніші — сонячні спалахи X-класу
Сонячні спалахи X-класу трапляються нечасто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними космічні мікрохвильові випромінювання (КВМ) можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають полярне сяйво.
Очікується, що в четвер, 15 серпня, геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 15 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
- Кількість сонячних плям — 72.
Як захиститися від магнітних бур
Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.
Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:
- не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся режиму дня;
- більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спіть не менше 7-8 годин на добу.
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