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Як сьогодні вплинуть спалахи на Сонці на самопочуття — прогноз магнітних бур

15 серпня 2024 13:31
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 15 серпня — прогноз для метеозалежних
Жінка страждає на головний біль. Фото: Reuters
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці сталося десять спалахів, тому у четвер, 15 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog

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У четвер, 15 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С, чотири спалахи класу М та один спалах класу Х1,1.

Найпотужніші — сонячні спалахи X-класу

Сонячні спалахи X-класу трапляються нечасто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними космічні мікрохвильові випромінювання (КВМ) можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають полярне сяйво.

Очікується, що в четвер, 15 серпня, геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 15 серпня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 72.

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:

  • не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть не менше 7-8 годин на добу.

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