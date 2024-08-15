Магнітні бурі 15 серпня — прогноз для метеозалежних

Жінка страждає на головний біль. Фото: Reuters

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці сталося десять спалахів, тому у четвер, 15 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 серпня

У четвер, 15 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С, чотири спалахи класу М та один спалах класу Х1,1.

Найпотужніші — сонячні спалахи X-класу

Сонячні спалахи X-класу трапляються нечасто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними космічні мікрохвильові випромінювання (КВМ) можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми. Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають полярне сяйво.

Очікується, що в четвер, 15 серпня, геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 15 серпня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 72.

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: