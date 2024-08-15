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Багато областей України опиниться під загрозою — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

15 серпня 2024 04:30
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на четвер, 15 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко
Пожежа. Фото ілюстративне: АВС
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні в четвер, 15 серпня, буде мінливо хмарною. Опадів не очікується. У багатьох регіонах буде підвищена пожежна небезпека.

Про це в середу, 14 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 15 серпня
Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +10...+15 °С, а вдень +24...+29 °С. На Закарпатті та в південній частині вночі +15...+20 °С, а вдень +27...+32 °С.

Карта температур в Україні 15 серпня
Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині буде мінливо хмарна погода, без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5–10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +10...+15 °С, а вдень +24...+29 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +13...+15 °С, а вдень піднімуться до +25...+27 °С.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека в Україні станом на 15 серпня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

У східних, більшості центральних, Сумській, Миколаївській, Запорізькій, Волинській, Чернівецькій, Чернігівській областях і у Криму очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, у четвер і п'ятницю, 15 й 16 серпня, істотних змін погоди в Україні не буде. У четвер домінуватиме антициклонічний характер погоди. Дощів не очікується. Температура повітря протягом дня +25...+29 °С, а на півдні та Закарпатті +28...+32 °С.

У Києві буде сухо, сонячно й тепло. Удень повітря прогріється до +26 °С.

А от на вихідних, 17 і 18 серпня, в Україну знову повернеться спека: подекуди температура повітря значно перевищуватиме +30 °С.

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