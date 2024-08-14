Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 15 серпня

Соняшники в полі. Ілюстративне фото: agroprovision

В Україні у четвер, 15 серпня, очікується комфортна, не спекотна погода. Температура повітря коливатиметься в межах +24...+29 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 15 серпня

Завтра в Україні буде мінлива хмарність, але день пройде без опадів. Очікується північно-західний вітер, швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до +10...+15 °С, а вдень повернеться до +24...+29 °С.

Водночас на Закарпатті та у південній частині вночі прогнозують +15...+20 °С, вдень — +27...+32 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 15 серпня

У Київській області завтра буде також мінлива хмарність, без опадів. Очікується північно-західний вітер, 5-10 м/с.

Температура в регіоні вночі становитиме +10...+15 °С, вдень +24...+29 °С.

У Києві вночі буде +13...+15 °С, вдень +25...+27 °С.