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Температура удивит украинцев — в Укргидрометцентре порадовали прогнозом погоды на завтра

14 августа 2024 16:46
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 15 августа
Подсолнухи в поле. Иллюстративное фото: agroprovision
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в четверг, 15 августа, ожидается комфортная, не жаркая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+29 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 15 августа

Завтра в Украине переменная облачность, но день пройдет без осадков. Ожидается северо-западный ветер, скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +10...+15 °С, а днем вернется до +24...+29 °С.

В то же время в Закарпатье и в южной части ночью прогнозируют +15...+20 °С, днем — +27...+32 °С.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 15 августа

В Киевской области завтра будет переменная облачность, без осадков. Ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Температура в регионе ночью составит +10...+15 °С, днем +24...+29 °С.

В Киеве ночью будет +13...+15 °С, днем +25...+27 °С.

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17:25 СБУ разоблачила российскую сеть агентов, куда входил глава охраны Януковича

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