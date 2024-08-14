Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 15 августа

Подсолнухи в поле. Иллюстративное фото: agroprovision

В Украине в четверг, 15 августа, ожидается комфортная, не жаркая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+29 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 15 августа

Завтра в Украине переменная облачность, но день пройдет без осадков. Ожидается северо-западный ветер, скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +10...+15 °С, а днем вернется до +24...+29 °С.

В то же время в Закарпатье и в южной части ночью прогнозируют +15...+20 °С, днем — +27...+32 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 15 августа

В Киевской области завтра будет переменная облачность, без осадков. Ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Температура в регионе ночью составит +10...+15 °С, днем +24...+29 °С.

В Киеве ночью будет +13...+15 °С, днем +25...+27 °С.