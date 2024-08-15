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Много областей Украины окажутся под угрозой — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

15 августа 2024 04:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на четверг, 15 августа, от Укргидрометцентра и народной синоптикини Наталки Диденко
Пожар. Фото: АВС
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в четверг, 15 августа, будет переменно облачной. Осадков не ожидается. Во многих регионах будет повышенная пожарная опасность.

Об этом в среду, 14 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 15 августа

Погода в Украине 15 августа
Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит  +10...+15 °С, а днем ​​+24...+29 °С. На Закарпатье и в южной части ночью +15...+20 °С, а днем ​​+27...+32 °С.

Карта температур в Украине 15 августа
Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью будет +10...+15 °С, а днем ​​+24...+29 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +13...+15 °С, а днем ​​поднимутся до +25...+27 °С.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность в Украине на 15 августа
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В восточных, большинстве центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской, Волынской, Черновицкой, Черниговской областях и Крыму ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика, в четверг и пятницу, 15 и 16 августа, существенных изменений погоды в Украине не последует. В четверг будет доминировать антициклонический характер погоды. Дождей не ожидается. Температура воздуха в течение дня +25...+29 °С, а на юге и Закарпатье +28...+32 °С.

В Киеве будет сухо, солнечно и тепло. Днем воздух прогреется до +26 °С.

А вот в выходные, 17 и 18 августа, в Украину снова вернется жара: иногда температура воздуха будет значительно превышать +30 °С.

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