Прогноз погоды в Украине на четверг, 15 августа, от Укргидрометцентра и народной синоптикини Наталки Диденко

Много областей Украины окажутся под угрозой — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня
Погода в Украине в четверг, 15 августа, будет переменно облачной. Осадков не ожидается. Во многих регионах будет повышенная пожарная опасность.
Об этом в среду, 14 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 15 августа
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит +10...+15 °С, а днем +24...+29 °С. На Закарпатье и в южной части ночью +15...+20 °С, а днем +27...+32 °С.
В Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью будет +10...+15 °С, а днем +24...+29 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +13...+15 °С, а днем поднимутся до +25...+27 °С.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине
В восточных, большинстве центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской, Волынской, Черновицкой, Черниговской областях и Крыму ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу народного синоптика, в четверг и пятницу, 15 и 16 августа, существенных изменений погоды в Украине не последует. В четверг будет доминировать антициклонический характер погоды. Дождей не ожидается. Температура воздуха в течение дня +25...+29 °С, а на юге и Закарпатье +28...+32 °С.
В Киеве будет сухо, солнечно и тепло. Днем воздух прогреется до +26 °С.
А вот в выходные, 17 и 18 августа, в Украину снова вернется жара: иногда температура воздуха будет значительно превышать +30 °С.
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