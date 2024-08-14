Прогноз погоды от Укргидрометцентра и Наталки Диденко на завтра, 15 августа

Пересохшая река. Иллюстративное фото: zaxid.net

В Украине в четверг, 15 августа, прогнозируют приятную погоду с температурой воздуха в пределах +24...+29 °С. В то же время синоптики предупреждают о понижении температуры ночью.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 15 августа

В Украине завтра прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью температура воздуха будет +10...+15 °С, а днем прогреется до +24...+29 °С.

В Закарпатье и в южных областях ночью прогнозируют +15...+20 °С, днем — +27...+32 °С.

По данным синоптиков, ветер будет северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 15 августа

В четверг в Киевской области синоптики также предупреждают о переменных облачно без осадков. Ветер северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Температура в Киевской области ночью будет колебаться в пределах +10...+15 °С, днем +24...+29 °С. В Киеве ночью будет +13...+15 °С, днем столбики термометров поднимутся до +25...+27 °С.

Прогноз от Натальи Диденко на 15 августа

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Украине будет доминировать антициклонический характер погоды, дождей не будет нигде.

Температура воздуха достигнет +25...+29 °С, на юге и Закарпатье +28...+32°С.

В Киеве ожидается сухая и солнечная погода, днем прогнозируется около +26 °С.

По ее словам, с 17-18 августа в Украину вернется жара,

температура воздуха будет достигать +30 °С.