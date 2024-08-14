Прогноз погоди від Укргідрометцентру та Наталки Діденко на завтра, 15 серпня

Пересохла річка. Ілюстративне фото: zaxid.net

В Україні у четвер, 15 серпня, прогнозують приємну погоду з температурою повітря в межах +24...+29 °С. Водночас синоптики попереджають про зниження температури вночі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 15 серпня

В Україні завтра прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі температура повітря становитиме +10...+15 °С, а вдень прогріється до +24...+29 °С.

На Закарпатті та у південних областях вночі прогнозують +15...+20 °С, вдень — +27...+32 °С.

За даними синоптиків, вітер буде північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 15 серпня

У четвер в Київській області синоптики також попереджають про мінливу хмарність без опадів. Вітер буде північно-західний вітер, 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі коливатиметься в межах +10...+15 °С, вдень +24...+29 °С. У Києві вночі буде +13...+15 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25...+27 °С.

Прогноз від Наталки Діденко на 15 серпня

А народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра в Україні домінуватиме антициклонічний характер погоди, дощів не буде ніде.

Температура повітря сягне +25...+29 °С, на півдні та на Закарпатті +28...+32 °С.

У Києві очікується суха та сонячна погода, вдень прогнозують близько +26 °С.

За її словами, з 17-18 серпня в Україну повернеться спека —

температура повітря досягатиме +30 °С.