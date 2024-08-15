Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні: 15 серпня

Сонце пектиме як скажене — синоптики попередили про спеку на Одещині сьогодні
15 серпня 2024 05:27
Сухий ґрунт через спеку. Ілюстративне фото: Freepik
Погода в Одесі сьогодні, 15 серпня, буде спекотною та сухою. Температура вдень становитиме близько +30 °C, вітер сьогодні буде змінних напрямків, але без різких поривів. Опадів у регіоні не очікується, тож сонце може припікати — варто не забувати про захист від його проміння.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 15 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
- Температура вночі +18...+20 °C, вдень +28...+30 °C.
Погода в Одеській області 15 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
- Температура вночі +11...+13 °C, вдень +27...+32 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні 15 серпня
У четвер, 15 серпня, в Україні погода буде мінливо хмарною. Опадів не очікується. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура вночі становитиме +10...+15 °С, а вдень +24...+29 °С.
На Закарпатті та в південній частині вночі +15...+20 °С, а вдень +27...+32 °С.
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