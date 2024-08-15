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Сонце пектиме як скажене — синоптики попередили про спеку на Одещині сьогодні

15 серпня 2024 05:27
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні: 15 серпня
Сухий ґрунт через спеку. Ілюстративне фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі сьогодні, 15 серпня, буде спекотною та сухою. Температура вдень становитиме близько +30 °C, вітер сьогодні буде змінних напрямків, але без різких поривів. Опадів у регіоні не очікується, тож сонце може припікати — варто не забувати про захист від його проміння. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 15 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
  • Температура вночі +18...+20 °C, вдень +28...+30 °C.
Погода в Одесі 15 серпня
Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 15 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
  • Температура вночі +11...+13 °C, вдень +27...+32 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз в Одеській області 15 серпня
Детальний прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 15 серпня

У четвер, 15 серпня, в Україні погода буде мінливо хмарною. Опадів не очікується. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме +10...+15 °С, а вдень +24...+29 °С.

На Закарпатті та в південній частині вночі +15...+20 °С, а вдень +27...+32 °С.

Прогноз в Україні 15 серпня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: УГМЦ

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Одеса Сонце літо Одеська область Новини Одеси температура повітря аномальна спека спека

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